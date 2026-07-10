A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE BARBERINO DI MUGELLO
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE BARBERINO DI MUGELLO
Roma, 10 luglio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione giunti di dilatazione, nelle tre notti di lunedì 13, martedì 14 e mercoledì 15 luglio, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Barberino di Mugello, in entrata verso Bologna.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Firenzuola, sulla A1 Direttissima.