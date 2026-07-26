A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA DELLA STAZIONE DI CASALPUSTERLENGO
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA DELLA STAZIONE DI CASALPUSTERLENGO
Roma, 26 luglio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, nelle due notti di mercoledì 29 e giovedì 30 luglio, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Casalpusterlengo, in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Milano: Lodi;
verso Bologna: Basso Lodigiano.