A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE E USCITE OBBLIGATORIE STAZIONI DI FIDENZA E PARMA
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE E USCITE OBBLIGATORIE STAZIONI DI FIDENZA E PARMA
Roma, 23 ottobre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di posa cavi, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 20:00 alle 22:00 di lunedì 26 ottobre, sarà chiusa la stazione di Fidenza, in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Milano: Fiorenzuola;
verso Bologna: Parma.
In ulteriore alternativa, entrare a Parma ovest, sulla A15 Parma-La Spezia e immettersi in A1, verso Bologna:
-dalle 22:00 di lunedì 26 alle 5:00 di martedì 27 ottobre, chi percorre la A1, da Milano verso Bologna o da Bologna verso Milano, dovrà uscire obbligatoriamente alla stazione di Fidenza.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Fidenza, rientrare dalla stessa stazione e riprendere il proprio itinerario verso Bologna o in direzione Milano;
-dalle 20:00 alle 22:00 di venerdì 30 ottobre, sarà chiusa la stazione di Parma, in entrata in entrambe le direzioni. In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Milano: Fidenza; in ulteriore alternativa, entrare a Parma ovest, sulla A15 Parma-La Spezia e immettersi in A1, verso Milano;
verso Bologna: Canossa Campegine;
-dalle 22:00 di venerdì 30 alle 5:00 di sabato 31 ottobre, chi percorre la A1, da Milano verso Bologna o da Bologna verso Milano, dovrà uscire obbligatoriamente alla stazione di Parma.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Parma, rientrare dalla stessa stazione e riprendere il proprio itinerario verso Bologna o in direzione Milano.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.