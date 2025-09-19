A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DI MELEGNANO E BINASCO
Roma, 19 settembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 21:00 di lunedì 22 alle 5:00 di martedì 23 settembre, sarà chiuso lo svincolo di Melegnano, in uscita per chi proviene da Bologna.
In alternativa si consiglia di uscire a Binasco o a San Giuliano Milanese;
-dalle 21:00 di martedì 23 alle 5:00 di mercoledì 24 settembre, sarà chiuso lo svincolo di Binasco, in uscita per chi proviene da Bologna.
In alternativa si consiglia di uscire a Melegnano o a San Giuliano Milanese;
-dalle 21:00 di giovedì 25 alle 5:00 di venerdì 26 settembre, saranno chiusi gli svincoli di Binasco e di Melegnano, in entrata verso Bologna.
In alternativa si consiglia di entrare a Lodi;
-dalle 21:00 di venerdì 26 alle 5:00 di sabato 27 settembre, sarà chiusa l’entrata di Melegnano, verso Milano.
In alternativa si consiglia di entrare a San Giuliano Milanese.