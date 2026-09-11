A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DELL’USCITA DI COLLEFERRO

Roma, 11 settembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione del Viadotto sul fiume “Sacco”, sarà chiusa la stazione di Colleferro, in uscita per chi proviene da Roma, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 22:00 di lunedì 14 alle 5:00 di martedì 15 settembre;

-dalle 22:00 di venerdì 18 alle 5:00 di sabato19 settembre.

In alternativa si consiglia Valmontone.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.