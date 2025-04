A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DELL’USCITA DELLA STAZIONE DI GUIDONIA MONTECELIO

RAMO ALLACCIAMENTO A24 ROMA-TERAMO/A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A1 MILANO-NAPOLI

Roma, 19 aprile 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli e sul Ramo di allacciamento A24 Roma-Teramo/A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di martedì 22 e mercoledì 23 aprile, con orario 22:00-6:00, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Sulla A1 Milano-Napoli:

-sarà chiusa la stazione di Guidonia Montecelio, in uscita, per chi proviene da Napoli.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Tivoli, sulla A24.

Sul Ramo di allacciamento A24 Roma-Teramo/A1 Milano-Napoli:

–sarà chiuso il ramo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Firenze, per chi proviene da Roma e da Teramo. In alternativa si consiglia di proseguire sulla A24, immettersi sul G.R.A. (Grande Raccordo Anulare) e seguire le indicazioni per D18 Diramazione Roma nord/Firenze.