A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DELL’USCITA DELLA STAZIONE DI COLLEFERRO

Roma, 29 agosto 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione dei viadotti “su fosso Sacco” e “SS Casilina”, nelle tre notti di martedì 1, mercoledì 2 e giovedì 3 settembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Colleferro, in uscita per chi proviene da Roma.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Valmontone.