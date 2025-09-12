A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DELL’IMMISSIONE SULLA A24 ROMA-TERAMO VERSO NAPOLI
Roma, 12 settembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nelle quattro notti di lunedì 15, martedì 16, mercoledì 17 e giovedì 18 settembre, sarà chiuso, per chi proviene da Firenze, il ramo di immissione sulla A24 Roma-Teramo, verso Teramo.
In alternativa si consiglia di percorrere la D18 Diramazione Roma nord e immettersi sul G.R.A. (Grande Raccordo Anulare di Roma) per raggiungere la A24.