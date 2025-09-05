A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DELL’ENTRATA DI MELEGNANO VERSO BOLOGNA
Roma, 5 settembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nelle tre notti consecutive di lunedì 8, martedì 9 e mercoledì 10 settembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso lo svincolo di Melegnano, in entrata, verso Bologna.
In alternativa, si consiglia la stazione di Vizzolo Predabissi, sulla A58 Tangenziale Est Esterna di Milano.