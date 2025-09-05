A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DELL’ENTRATA DI CASERTA NORD VERSO NAPOLI

Roma, 5 settembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione del cavalcavia di stazione, nelle tre notti consecutive di lunedì 8, martedì 9 e mercoledì 10 settembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Caserta Nord, in entrata verso Napoli.

In alternativa, si consiglia la stazione di Caserta Sud.