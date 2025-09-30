A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DELLE STAZIONI DI MELEGNANO E PARMA

Roma, 30 settembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione giunti , saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 21:00 di mercoledì 1 alle 5:00 di giovedì 2 ottobre, sarà chiusa la stazione di Melegnano, in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo di San Giuliano;

-nelle due notti giovedì 2 e venerdì 3 ottobre, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Parma di entrata in entrambe le direzioni, Milano-Bologna e in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

-in entrata verso Milano e Bologna: Parma ovest sulla A15 Parma-La Spezia oppure Fidenza o Terre di Canossa-Campegine sulla stessa A1;

– in uscita per chi proviene da Bologna: Fidenza sulla stessa A1.