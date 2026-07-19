A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DELLE STAZIONI DI LOLDI, CASALPUSTERLENGO E BASSO LODIGIANO

Roma, 19 luglio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimento di chiusura:

-dalle 21:00 di mercoledì 22 alle 5:00 di giovedì 23 luglio, sarà chiusa la stazione di Lodi, un uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Casalpusterlengo oppure a Melegnano/Binasco;

-dalle 21:00 di giovedì 23 alle 5:00 di venerdì 24 luglio, sarà chiusa la stazione di Casalpusterlengo in entrata in entrata in entrambe le direzioni.

In alternativa, si consiglia:

in entrata verso Milano: Lodi;

in entrata verso Bologna: Basso Lodigiano;

-dalle 21:00 di venerdì 24 alle 5:00 di sabato 25 luglio, sarà chiusa la stazione di Basso Lodigiano, in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa, i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate, potranno anticipare l’uscita alla stazione di Piacenza sud, sulla Complanare di Piacenza sud (R49).

In ulteriore alternativa, potranno proseguire sulla A1 verso Milano e uscire a Casalpusterlengo; i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, dovranno proseguire sulla A1 verso Milano e uscire a Casalpusterlengo, in considerazione del divieto in peso sul ponte “fiume Po”, nel collegamento tra Guardamiglio e Piacenza