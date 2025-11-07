A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DELLE STAZIONI DI CAIANELLO, CAPUA, SANTA MARIA CAPUA VETERE
Roma, 7 novembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
DALLE 22:00 DI LUNEDÌ 10 ALLE 6:00 DI MARTEDÌ 11 NOVEMBRE
sarà chiusa completamente la stazione di Caianello.
In alternativa, utilizzare le stazioni di San Vittore o Capua.
DALLE 22:00 DI MARTEDÌ 11 ALLE 6:00 DI MERCOLEDÌ 12 NOVEMBRE
sarà chiusa completamente la stazione di Capua.
In alternativa, utilizzare le stazioni di Caianello o Santa Maria Capua Vetere.
DALLE 22:00 DI MERCOLEDÌ 12 ALLE 6:00 DI GIOVEDÌ 13 NOVEMBRE
sarà chiusa completamente la stazione di Santa Maria Capua Vetere.
In alternativa, utilizzare le stazioni di Capua o Caserta Nord.