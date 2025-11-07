A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DELL’ALLACCIAMENTO CON D18 DIRMAZIONE ROMA NORD VERSO GRA

Roma, 7 novembre 2025 – sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione del sottovia, nelle notti di lunedì 10, martedì 11, mercoledì 12 e giovedì 13 con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il ramo di allacciamento con D18 Diramazione Roma Nord per chi proviene da Napoli ed è diretto verso il G.R.A.

In alternativa, si consiglia di percorrere l’A24 Roma-Teramo in direzione Roma Est, immettersi sul G.R.A. e seguire le indicazioni per Firenze.