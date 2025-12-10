A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DELLA STAZIONE DI VALSAMOGGIA IN USCITA DA BOLOGNA

Roma, 10 dicembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di manutenzione alle barriere fonoassorbenti, nelle quattro notti di mercoledì 10, lunedì 15, martedì 16 e mercoledì 17 dicembre, con orario 21:00-5:00 e nella notte di sabato 13 dicembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Valsamoggia in uscita da Bologna.

In alternativa si consiglia di utilizzare le stazioni di Bologna Borgo Panigale, Bologna Casalecchio e Modena Sud.