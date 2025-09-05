A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DELLA STAZIONE DI VALDARNO

Roma, 5 settembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti consecutive di lunedì 8 e martedì 9, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Valdarno, in uscita, provenendo da Firenze e in entrata, verso Roma.

In alternativa, si consigliano le stazioni di Arezzo, in entrata verso Roma e Incisa Reggello, in uscita provenendo da Firenze.