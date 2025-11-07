A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DELLA STAZIONE DI REGGIO EMILIA

Roma, 7 novembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, nelle due notti di lunedì 10 e martedì 11 novembre, con orario 21:00-5:00, sarà completamente chiusa la stazione di Reggio Emilia, in entrata e in uscita.

In alternativa, si consiglia di utilizzare le stazioni di Terre di Canossa, Modena Nord o Campogalliano sulla A22 Brennero-Modena.