A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DELLA STAZIONE DI MAGLIANO SABINA
Roma, 9 dicembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiusa la stazione di Magliano Sabina nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:
-dalle 22:00 di mercoledì 10 alle 6:00 di giovedì 11 dicembre, sarà chiusa in entrata verso Firenze.
In alternativa, utilizzare la stazione di Orte;
-dalle 22:00 di giovedì11 alle 6:00 di venerdì 12 dicembre, sarà completamente chiusa.
In alternativa, utilizzare la stazione di Orte.