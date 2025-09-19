A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DELLA STAZIONE DI FIRENZE IMPRUNETA

Roma, 19 settembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, sarà chiusa la stazione di Firenze Impruneta, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-nelle due notti di lunedì 22 e martedì 23 settembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Bologna, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Firenze sud;

-nelle tre notti di mercoledì 24, giovedì 25 e venerdì 26 settembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Roma, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle gallerie.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Bologna: Firenze Scandicci;

in uscita per chi proviene da Roma: Firenze sud.