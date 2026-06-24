A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DELLA STAZIONE DI CASERTA SUD. R08 RAMO ALLACCIAMENTO A1 MILANO-NAPOLI/CASERTA CENTRO: CHIUSURE NOTTURNE DELLA STAZIONE DI CASERTA CENTRO

Roma, 24 giugno 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli e sul Ramo di allacciamento A1/Caserta Centro (R08), per consentire lavori di manutenzione dei giunti del viadotto di svincolo, nelle due notti di giovedì 25 e venerdì 26 giugno, con orario 22:00-6:00, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Sulla A1 Milano-Napoli:

-sarà chiusa la stazione di Caserta sud per chi proviene da Napoli.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Pomigliano-Villa Literno.

Sul Ramo di allacciamento A1/Caserta Centro (R08):

-sarà chiusa la stazione di Caserta Centro, in uscita per chi proviene da Roma e da Napoli.

In alternativa si consiglia:

per chi proviene da Roma: utilizzare la stazione di Caserta nord sulla A1 Milano-Napoli;

per chi proviene da Napoli: utilizzare lo svincolo di Pomigliano-Villa Literno sulla A1 Milano-Napoli.