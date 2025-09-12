A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DELLA STAZIONE DI CASERTA NORD, DELL’ENTRATA DI CASERTA SUD E DELL’IMMISSIONE SULLA A30 CASERTA-SALERNO. A30 CASERTA-SALERNO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A1. R8 RAMO ALLACCIAMENTO A1 MILANO-NAPOLI/CASERTA CENTRO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI CASERTA CENTRO
Roma, 12 settembre 2025 – Sulla A1 Miliano-Napoli, sulla A30 Caserta-Salerno e sul sul Ramo di allacciamento A1/Caserta Centro (R8), per consentire lavori manutenzione delle essenza arboree, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
DALLE 22:00 DI LUNEDI’ 15 ALLE 3:00 DI MARTEDI’ 16 SETTEMBRE
– sulla A1 Milano-Napoli sarà chiusa la stazione di Caserta nord, in entrata verso Napoli e in uscita per chi proviene da Roma. In alternativa si consiglia: per la chiusura dell’entrata Caserta sud; per la chiusura dell’uscita: Santa Maria Capua Vetere.
DALLE 2:00 ALLE 6:00 DI MARTEDI’ 16 SETTEMBRE
– sulla A1 Milano-Napoli, sarà chiusa la stazione di Caserta nord, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Napoli. In alternativa si consiglia: per la chiusura dell’entrata Santa Maria Capua Vetere; per la chiusura dell’uscita: Caserta sud o Caserta Centro.
DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 16 ALLE 6:00 DI MERCOLEDI’ 17 SETTEMBRE
– sulla A1 Milano-Napoli sarà chiuso, per chi proviene da Napoli, il ramo di immissione sulla A30 Caserta-Salerno, verso Salerno. In alternativa si consiglia di uscire a Pomigliano-Villa Literno, percorrere la SS7 bis ed entrare sulla A3 a Nola.
– sulla A30 Caserta-Salerno sarà chiuso, per chi proviene da Salerno, il ramo di immissione sulla A1, verso Napoli. In alternativa si consiglia di uscire a Nola, percorrere la SS7 bis ed entrare sulla A1 a Pomigliano-Villa Literno.
DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 17 ALLE 6:00 DI GIOVEDI’ 18 SETTEMBRE
-sulla A1 Milano Napoli sarà chiusa Caserta sud, in entrata verso Napoli e in uscita per chi proviene da Napoli. In alternativa si consiglia utilizzare lo svincolo di Pomigliano-Villa Literno.
-sul Ramo di allacciamento A1/Caserta Centro (R8), sarà chiusa la stazione di Caserta Centro, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Roma. In alternativa si consiglia di utilizzare il casello di Caserta nord, sulla A1 Milano-Napoli.