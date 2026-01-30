A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DELLA STAZIONE DI CAIANELLO

Roma, 30 gennaio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione del cavalcavia di svincolo, sarà chiusa la stazione di Caianello, in entrata verso Napoli e in uscita per chi proviene da Roma, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 23:00 di domenica 1 alle 5:00 lunedì 2 febbraio;

-dalle 23:00 di giovedì 5 alle 5:00 di venerdì 6 febbraio;

-dalle 00:00 alle 6:00 di sabato 7 febbraio.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Napoli: Capua;

in uscita per chi proviene da Roma: San Vittore.