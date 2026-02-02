A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DELLA STAZIONE DI AREZZO
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DELLA STAZIONE DI AREZZO
Roma, 2 febbraio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori propedeutici alla sostituzione delle barriere di sicurezza e lavori di di riqualifica dei punti singolari, sarà chiusa la stazione di Arezzo, secondo il seguente programma:
-dalle 22:00 di questa sera, lunedì 2, alle 6:00 di martedì 3 febbraio, sarà chiusa in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Roma;
-nelle due notti di martedì 3 e mercoledì 4 febbraio, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Roma.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Firenze: Valdarno;
in uscita per chi proviene da Roma: Monte San Savino.