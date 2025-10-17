A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO VALSAMOGGIA-MODENA SUD IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 17 ottobre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, sarà chiuso il tratto compreso tra Valsamoggia e Modena sud, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 21:00 di lunedì 20 alle 5:00 di martedì 21 ottobre;

-dalle 21:00 di mercoledì 22 alle 5:00 di giovedì 23 ottobre:

sarà chiuso il tratto Valsamoggia-Modena sud, verso Milano.

Si precisa che l’area di parcheggio “Castelfranco est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa dalle 19:00 di lunedì 20 e di mercoledì 22, fino alla riapertura del tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Valsamoggia, percorrere la viabilità ordinaria: SP569 Nuova Bazza;

-dalle 21:00 di martedì 21 alle 5:00 di mercoledì 22 ottobnre;

-dalle 21:00 di giovedì 23 alle 5:00 di venerdì 24 ottobre:

sarà chiuso il tratto Modena sud-Valsamoggia, verso Bologna.

Si precisa che l’area di parcheggio “Castelfranco ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa dalle 19:00 di martedì 21 e di giovedì 23 ottobre, fino alla riapertura del tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Modena sud, percorrere la viabilità ordinaria: SP623 via Modenese, SP623 via Vignolese, SP Nuova Pedemontana, SP569 Nuova Bazzanese e rientrare in A1 a Valsamoggia.