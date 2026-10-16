A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO VALDICHIANA-MONTE SAN SAVINO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO VALDICHIANA-MONTE SAN SAVINO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
Roma, 16 ottobre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 22:00 di lunedì 19 alle 5:00 di martedì 20 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Valdichiana e Monte San Savino, verso Firenze.
Nella stessa notte, ma con un’ora di anticipo, sarà chiusa l’area di servizio “Lucignano est”, situata nel suddetto tratto.
In alternativa si consiglia:
per le brevi percorrenze verso Bologna, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Valdichiana, percorrere la SP327 in direzione Foiano e rientrare in A1 alla stazione di Arezzo;
per le lunghe percorrenze, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Valdichiana, percorrere la SS715 Raccordo Siena-Bettolle in direzione di Siena e rientrare in A1 alla stazione di Firenze Impruneta;
-dalle 22:00 di martedì 20 alle 5:00 di mercoledì 21 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Monte San Savino e Valdichiana, verso Roma.
Nella stessa notte, ma con un’ora di anticipo, sarà chiusa l’area di servizio “Lucignano ovest”, situata nel suddetto tratto.
In alternativa si consiglia:
per le brevi percorrenze verso Roma, uscire anticipatamente alla stazione di Arezzo, percorrere la SP327 in direzione Badia al Pino e rientrare in A1 alla stazione di Valdichiana;
per le lunghe percorrenze, uscire alla stazione di Firenze Impruneta, percorrere la SS715 Raccordo Siena-Bettolle e rientrare in A1 alla stazione di Valdichiana.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.