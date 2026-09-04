A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO VALDICHIANA-CHIUSI CHIANCIANO TERME IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 4 settembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, sarà chiuso il tratto compreso tra Valdichiana e Chiusi Chianciano Terme, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di lunedì 7 alle 5:00 di martedì 8 settembre, sarà chiuso il tratto Valdichiana-Chiusi Chianciano Terme, verso Roma.

L’area di servizio “Montepulciano ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con un’ora di anticipo.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per le brevi percorrenze, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Valdichiana, seguire le indicazioni per Torrita, proseguire sulla SS326 verso Chiusi e rientrare in A1 alla stazione di Chiusi Chianciano Terme, verso Roma;

per le lunghe percorrenze, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Valdichiana, seguire le indicazioni per Perugia, proseguire sulla E45 in direzione Orte e rientrare in A1 alla stazione di Orte, verso Roma;

-dalle 22:00 di martedì 8 alle 5:00 di mercoledì 9 settembre, sarà chiuso il tratto Chiusi Chianciano Terme-Valdichiana, verso Firenze.

L’area di servizio “Montepulciano est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con un’ora di anticipo.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per le brevi percorrenze, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Chiusi Chianciano Terme, proseguire sulla SS326 verso Torrita di Siena/Valdichiana e rientrare in alla stazione di Valdichiana, verso Firenze;

per le lunghe percorrenze, anticipare l’uscita alla stazione di Orte, proseguire sulla E45 in direzione Perugia e rientrare in A1 alla stazione di Valdichiana, verso Firenze.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.