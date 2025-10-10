A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO VALDARNO-AREZZO VERSO ROMA

Roma, 10 ottobre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, nelle due notti di lunedì 13 e martedì 14 ottobre, con orario 22:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Valdarno e Arezzo, verso Roma.

Di conseguenza, non saranno raggiungibili le aree di parcheggio “Romita ovest”, “Laterina ovest” e “Crocina ovest”, situate all’interno del suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Valdarno, percorrere la viabilità ordinaria seguendo la segnaletica gialla indicante “Roma” e rientrare in A1 alla stazione di Arezzo.