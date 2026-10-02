A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO VALDARNO-AREZZO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 2 ottobre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia e gallerie, sarà chiuso il tratto compreso tra Valdarno e Arezzo, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di lunedì 5 alle 5:00 di martedì 6 ottobre, sarà chiuso il tratto Valdarno-Arezzo, verso Roma.

Le aree di parcheggio situate nel suddetto tratto “Romita ovest”, “Laterina ovest” e “Crocina ovest” saranno chiuse con orario 18:00-5.00.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per le brevi percorrenze, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Valdano, seguire la segnaletica gialla indicante “Roma” e rientrare in A1 ad Arezzo;

per le lunghe percorrenze, in direzione Roma, anticipare l’uscita alla stazione di Firenze Impruneta, al km 295+500 della A1, seguire le indicazioni per Siena, percorrere il Raccordo Siena-Bettolle SS715 e rientrare in A1 alla stazione di Valdichiana;

-dalle 22:00 di martedì 6 alle 5:00 di mercoledì 7 ottobre, sarà chiuso il tratto Arezzo-Valdarno, verso Firenze.

Le aree di parcheggio situate nel suddetto tratto “Civitella est” e “Romita est” saranno chiuse con orario 18:00-5:00.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per le brevi percorrenze, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Arezzo, seguire la segnaletica gialla indicante “percorso alternativo” e rientrare in A1 a Valdarno;

per le lunghe percorrenze, in direzione Bologna, anticipare l’uscita alla stazione di Valdichiana, al km 385+400, seguire le indicazioni per Siena, percorrere il Raccordo Siena-Bettolle SS715 e rientrare in A1 alla stazione di Firenze Impruneta.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.