A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO TERRE DI CANOSSA CAMPEGINE-REGGIO EMILIA VERSO BOLOGNA
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO TERRE DI CANOSSA CAMPEGINE-REGGIO EMILIA VERSO BOLOGNA
Roma, 6 dicembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto Terre di Canossa Campegine-Reggio Emilia, verso Bologna, nei seguenti giorni e orari:
-dalle 21:00 di martedì 9 alle 5:00 di mercoledì 10 dicembre;
-dalle 21:00 di giovedì 11 alle 5:00 di venerdì 12 dicembre.
Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di parcheggio “Crostolo ovest”, situata nel suddetto tratto.
Si precisa che, dalle 21:00 di giovedì 11 alle 5:00 di venerdì 12 dicembre, la stazione di Terre di Canossa Campegine sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Milano.
In alternativa alla chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Terre di Canossa Campegine, percorrere la viabilità ordinaria: SP111, via Bertona, SS9 via Emilia, viale Martiri Piazza Tienanmen, SS722, viale dei Trattati di Roma e rientrare in A1 alla stazione di Reggio Emilia.
Per la chiusura dell’entrata di Terre di Canossa Campegine, dalle 21:00 di giovedì 11 alle 5:00 di venerdì 12 dicembre, si consiglia:
verso Bologna: entrare a Reggio Emilia;
verso Milano: entrare a Parma.