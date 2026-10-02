A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO TERRE DI CANOSSA CAMPEGINE-REGGIO EMILIA VERSO BOLOGNA

Roma, 2 ottobre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra Terre di Canossa Campegine e Reggio Emilia, verso Bologna, nelle tre notti di lunedì 5, martedì 6 e mercoledì 7 ottobre con orario 21:00-5:00.

L’area di parcheggio “Crostolo ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 19:00-5:00.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Terre di Canossa Campegine, percorrere la viabilità ordinaria: SP111, via Bertona, SS9 via Emilia, viale Martiri Piazza Tien An Men, SS722, viale dei Trattati di Roma e rientrare in A1 alla stazione di Reggio Emilia.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.