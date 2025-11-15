A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO TERRE DI CANOSSA CAMPEGINE-REGGIO EMILIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 15 novembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, sarà chiuso il tratto compreso tra Terre di Canossa Campegine e Reggio Emilia, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 21:00 di martedì 18 alle 5:00 di mercoledì 19 novembre, sarà chiuso il tratto Terre di Canossa Campegine-Reggio Emilia, verso Bologna.

Si precisa che l’area di parcheggio “Crostolo ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa dalle 19:00 di martedì 18 alle 5:00 di mercoledì 19 novembre.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Terre di Canossa Campegine, percorrere la viabilità ordinaria: SP111, via Bertona, SS9 via Emilia, viale Martiri Piazza Tienanmen, SS722, viale dei Trattati di Roma e rientrare in A1 alla stazione di Reggio Emilia;

-dalle 21:00 di mercoledì 19 alle 5:00 di giovedì 20 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Reggio Emilia-Terre di Canossa Campegine, verso Milano.

Si precisa che l’area di parcheggio “Crostolo est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa dalle 19:00 di martedì 18 alle 5:00 di mercoledì 19 novembre.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Reggio Emilia, percorrere la viabilità ordinaria: viale dei Trattati di Roma, SS722, viale Martiri Piazza Tienanmen, SS9 via Emilia, Via Bertona, SP111 e rientrare in A1 alla stazione di Terre di Canossa Campegine.