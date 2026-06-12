A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO TERRE DI CANOSSA CAMPEGINE-REGGIO EMILI VERSO BOLOGNA

Roma, 12 giugno 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di lunedì 15 e martedì 16 giugno, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Terre di Canossa Campegine e Reggio Emilia, verso Bologna.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di parcheggio “Crostolo ovest”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa alla chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Terre di Canossa Campegine, percorrere la viabilità ordinaria: SP111, via Bertona, SS9 via Emilia, viale Martiri Piazza Tien An Men, SS722, viale dei Trattati di Roma e rientrare in A1 alla stazione di Reggio Emilia.