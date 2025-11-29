A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO TERRE DI CANOSSA CAMPEGINE-PARMA VERSO MILANO

Roma, 29 novembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di martedì 2 e mercoledì 3 dicembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Terre di Canossa Campegine e Parma, verso Milano.

Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “San Martino est”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Terre di Canossa Campegine, percorrere la viabilità ordinaria: SP39, strada Sandro Pertini, via Tonelli, via Europa, variante Sant’Ilario, SP39, via Donati, SS9 via Emilia fino all’uscita 6 viale Europa, SP343 R viale Europa e rientrare in A1 a Parma.