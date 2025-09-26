A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO TERRE DI CANOSSA CAMPEGINE-PARMA VERSO MILANO

Roma, 26 settembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di lunedì 29 e martedì 30 settembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Terre di Canossa Campegine e Parma, verso Milano.

Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “San Martino est”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Terre di Canossa Campegine, percorrere la viabilità ordinaria: SP39, strada Sandro Pertini, via Tonelli, via Europa, variante Sant’Ilario, SP39, via Donati, SS9 via Emilia fino all’uscita 6 viale Europa, SP343 R viale Europa e rientrare in A1 a Parma.

Si ricorda la contestuale chiusura, sulla stessa A1, dell’uscita di Fidenza, per chi proviene da Bologna, per lavori di manutenzione giunti di dilatazione.