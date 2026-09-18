A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO TERRE DI CANOSSA CAMPEGINE-PARMA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 18 settembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, sarà chiuso il tratto compreso tra Terre do Canossa Campegine e Parma, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 21:00 di lunedì 21 alle 5:00 di martedì 22 settembre, sarà chiuso il tratto Terre di Canossa Campegine-Parma, verso Milano, per consentire lavori di pavimentazione.

Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “San Martino est”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Terre di Canossa Campegine, percorrere la viabilità ordinaria: SP39, variante Sant’Ilario, via Donati, SS9 Via Emilia in direzione Parma, SS9 Var fino all’uscita 6, SP343 R e rientrare in A1 alla stazione di Parma;

-dalle 22:00 di venerdì 25 alle 5:00 di sabato 26 settembre, sarà chiuso il tratto Parma-Terre di Canossa Campegine, verso Bologna, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza.

Si precisa che la stazione di Parma sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni.

L’area di servizio “San Martino ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 21:00-5:00.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Parma, percorrere la viabilità ordinaria: SS9 via Emilia in direzione Sant’Ilario d’Enza-Calerno, SP111 verso la A1 ed entrare in direzione Bologna alla stazione Terre di Canossa Campegine;

per la chiusura dell’entrata di Parma, verso Bologna: Terre di Canossa Campegine;

per la chiusura dell’entrata di Parma, verso Milano: Fidenza, sulla stessa A1.

In ulteriore alternativa, entrare in A15 Parma-La Spezia alla stazione di Parma ovest e immettersi in A1 in direzione Milano.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.