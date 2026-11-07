A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO SASSO MARCONI NORD-SASSO MARCONI

Roma, 7 novembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli. per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle barriere antirumore, nelle due notti di martedì 10 e mercoledì 11 novembre, con orario 23:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Sasso Marconi e Sasso Marconi nord, verso Firenze.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Sasso Marconi nord, percorrere la SS64 Var Nuova Porrettana, il Raccordo di Sasso Marconi (R43) e rientrare in A1 alla stazione di Sasso Marconi.

Contestualmente sarà chiuso il Raccordo di Sasso Marconi (R43), verso il centro abitato di Sasso Marconi.

In alternativa, percorrere la SP325 Val di Setta.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.