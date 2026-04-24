A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO SASSO MARCONI NORD-SASSO MARCONI VERSO FIRENZE

Roma, 24 aprile 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra Sasso Marconi nord e Sasso Marconi, verso Firenze, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 21:00 di lunedì 27 alle 5:00 di martedì 28 aprile;

-dalle 21:00 di mercoledì 29 alle 5:00 di giovedì 30 aprile.

L’area di servizio “Cantagallo ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 20:00-5:00.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Sasso Marconi nord, percorrere la SS64 Var Nuova Porrettana e il Raccordo di Sasso Marconi (R43) e rientrare in A1 alla stazione di Sasso Marconi.

Si precisa che sarà contestualmente chiuso il Raccordo autostradale di Sasso Marconi (R43), in direzione del centro abitato di Sasso Marconi.

In alternativa, percorrere la SP325 val di Setta.