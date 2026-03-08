A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO SASSO MARCONI-ALLACCIAMENTO RACCORDO DI CASALECCHIO VERSO BOLOGNA

Roma, 8 marzo 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di mercoledì 11 e giovedì 12 marzo, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Sasso Marconi e l’allacciamento con il Raccordo di Casalecchio, verso Bologna.

Si precisa che sarà regolarmente aperta l’entrata di Sasso Marconi verso Bologna e aperta anche l’area di servizio “Cantagallo est”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Sasso Marconi, percorrere il Raccordo di Sasso Marconi (R43), la SS64 Nuova Porrettana, la SS64 Porrettana, l’Asse Attrezzato ed entrare sul Raccordo Casalecchio alla stazione di Bologna Casalecchio.