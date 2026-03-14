A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO SASSO MARCONI-ALLACCIAMENTO RACCORDO CASALECCHIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 14 marzo 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, sarà chiuso il tratto compreso tra Sasso Marconi e l’allacciamento con il Raccordo di Casalecchio, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

DALLE 21:00 DI MARTEDI’ 17 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 18 MARZO

-sarà chiuso il tratto Sasso Marconi-allacciamento con il Raccordo di Casalecchio, verso Bologna, per consentire lavori di pavimentazione e attività relative al potenziamento e ammodernamento della galleria “Monte Mario”.

Contestualmente, sarà chiusa l’entrata di Sasso Marconi nord, verso Bologna, mentre l’area di servizio “Cantagallo est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 20:00-5:00.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Sasso Marconi, percorrere il Raccordo di Sasso Marconi (R43), la SS64 Var, la SS64 Porrettana, l’Asse Attrezzato ed entrare sul Raccordo Casalecchio alla stazione di Bologna Casalecchio.

DALLE 21:00 DI MERCOLEDI’ 18 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 19 MARZO

-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con il Raccordo di Casalecchio e Sasso Marconi, verso Firenze.

In considerazione della suddetta chiusura, saranno adottati i seguenti provvedimenti, sulla stessa A1 e sul Raccordo di Casalecchio (R14):

Sulla A1 Milano-Napoli:

-chi percorre la A1 da Milano verso Firenze, verrà obbligatoriamente deviato sul Raccordo di Casalecchio. Pertanto, uscire alla stazione di Bologna Casalecchio, immettersi sulla Tangenziale di Bologna e uscire allo svincolo 1 Nuova Bazzanese, percorrere l’Asse Attrezzato, la SS64 Porrettana e la SS64 Porrettana Var verso Sasso Marconi, il Raccordo di Sasso Marconi (R43) e rientrare sulla A1 alla stazione di Sasso Marconi;

-sarà chiusa, l’area di servizio “Cantagallo ovest”, situata nel suddetto tratto, dalle 20:00 di mercoledì 18 alle 5:00 di giovedì 19 marzo;

-la stazione di Sasso Marconi nord non sarà raggiungibile in uscita, per chi proviene da Milano/Bologna.

In alternativa, uscire alla stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio.

Sul Raccordo di Casalecchio (R14):

-sarà chiusa la stazione di Bologna Casalecchio, in entrata in entrambe le direzioni, verso la A1 Milano-Napoli e in direzione della A14 Bologna-Taranto.

Ciò comporterà, sulla Tangenziale di Bologna, l’uscita obbligatoria allo svincolo 1 Nuova Bazzanese per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 e la chiusura dei due rami di svincolo che dalla Nuova Bazzanese, con provenienza da Vignola e da Bologna città, immettono all’entrata della stazione di Bologna Casalecchio.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

per chi è diretto verso Milano: Bologna Borgo Panigale sulla A14;

per chi è diretto verso Firenze: Sasso Marconi sulla A1;

per chi è diretto verso Ancona: Bologna San Lazzaro sulla A14;

per chi è diretto verso Padova: Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna-Padova;

-uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Casalecchio, per chi proviene da Ancona/Padova.

Di conseguenza, chi da Ancona/Padova è diretto verso Firenze, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Casalecchio, potrà immettersi sulla Tangenziale di Bologna e uscire allo svincolo 1 Nuova Bazzanese, percorrere l’Asse Attrezzato, la SS64 Porrettana e la SS64 Porrettana Var verso Sasso Marconi, il Raccordo di Sasso Marconi (R43) e rientrare in A1 alla stazione di Sasso Marconi.

DALLE 22:00 DI SABATO 21 ALLE 6:00 DI DOMENICA 22 MARZO

-sarà chiuso il tratto Sasso Marconi-allacciamento con il Raccordo di Casalecchio, verso Bologna.

Si precisa che sarà regolarmente aperta l’entrata di Sasso Marconi nord verso Bologna e aperta anche l’area di servizio “Cantagallo est”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Sasso Marconi, percorrere il Raccordo di Sasso Marconi (R43), la SS64 Var, la SS64 Porrettana, l’Asse Attrezzato ed entrare sul Raccordo Casalecchio alla stazione di Bologna Casalecchio.