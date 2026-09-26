A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO SANTA MARIA CAPUA VETERE-CASERTA NORD VERSO NAPOLI

Roma, 26 settembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di martedì 29 e mercoledì 30 settembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Santa Maria Capua Vetere e Caserta nord, verso Napoli.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Santa Maria Capua Vetere, percorrere la SS700 fino allo svincolo di Casagiove, seguire le indicazioni per Caserta nord, dove rientrare in A1, in direzione Napoli.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.