A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO RIOVEGGIO-PIAN DEL VOGLIO VERSO FIRENZE

Roma, 24 aprile 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, nelle tre notti di lunedì 27, martedì 28 e mercoledì 29 aprile, con orario 21:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Rioveggio e Pian del Voglio, verso Firenze.

Di conseguenza, la stazione di Rioveggio sarà chiusa in entrata verso Firenze.

Di conseguenza, non saranno raggiungibili le aree di parcheggio “Banzole ovest” e “Canova ovest”, situate nel suddetto tratto.

Il collegamento tra Bologna e Firenze resta in ogni caso garantito attraverso la A1 Direttissima.

In alternativa alla stazione di Rioveggio, si potrà utilizzare la stazione di Badia, sulla A1 Direttissima.