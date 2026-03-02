A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO REGGIO EMILIA-TERRE DI CANOSSA CAMPEGINE VERSO MILANO

Roma, 2 marzo 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra Reggio Emilia e Terre di Canossa Campegine, verso Milano, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 21:00 di giovedì 5 alle 5:00 di venerdì 6 marzo;

-dalle 22:00 di venerdì 6 alle 6:00 di sabato 7 marzo.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Reggio Emilia, percorrere la viabilità ordinaria: viale dei Trattati di Roma, SS722, viale Martiri Piazza Tienanmen, SS9 via Emilia Via Bertona, SP111 e rientrare in A1 alla stazione di Terre di Canossa Campegine.

Si precisa che l’area di parcheggio “Crostolo est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa:

-dalle 19:00 di giovedì 5 alle 5:00 di venerdì 6 marzo;

-dalle 19:00 di venerdì 6 alle 6:00 di sabato 7 marzo.