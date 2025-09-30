A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO REGGIO EMILIA-TERRE DI CANOSSA CAMPEGINE VERSO MILANO

Roma, 30 settembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di mercoledì 1 e giovedì 2 ottobre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Reggio Emilia e Terre di Canossa Campegine verso Milano.

Si precisa inoltre che durante le stesse notti, l’Area di Parcheggio “Crostolo est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa a partire dalle 19:00.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Reggio Emilia, percorrere Viale dei Trattati di Roma,SS.722, Viale Martiri Piazza Tien An Men, s.s.9 Via Emilia, Via Bertona, SP.111 con rientro in autostrada alla stazione di Terre di Canossa-Campegine.