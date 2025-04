A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO REGGIO EMILIA-TERRE DI CANOSSA CAMPEGINE VERSO MILANO

Roma, 8 aprile 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di giovedì 10 e venerdì 11 aprile, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Reggio Emilia e Terre di Canossa Campegine, verso Milano.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di parcheggio “Crostolo est”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Reggio Emilia, percorrere la viabilità ordinaria: viale dei Trattati di Roma, SS722 viale Martiri Piazza Tienanmen, SS9 via Emilia, via Bertona, SP111 e rientrare in A1 alla stazione di Terre di Canossa Campegine.