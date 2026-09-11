A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO REGGIO EMILIA ALLACCIAMENTO A22

Roma, 11 settembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nelle tre notti di lunedì 14, martedì 15 e mercoledì 16 settembre, con orario 22:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Reggio Emilia e l’allacciamento con la A22 Brennero-Modena, verso Bologna.

Contestualmente sarà chiusa l’area di parcheggio “Calvetro Ovest”, situata nel suddetto tratto.

Si precisa che dalle 22:00 di lunedì 14 alle 5:00 di martedì 15 settembre, sarà chiusa l’area di servizio “Secchia Ovest”, situata nel tratto tra l’allacciamento con la A22 e Modena nord, verso Bologna, mentre l’area di parcheggio “Calvetro Ovest” sarà chiusa dalle 20:00 e fino alla riapertura del tratto.

In Alternativa si consiglia:

verso Bologna, dopo l’uscita obbligatoria a Reggio Emilia, percorrere la viabilità ordinaria e entrare a Modena nord, sulla stessa A1;

verso il Brennero, dopo l’uscita obbligatoria a Reggio Emilia, percorrere la viabilità ordinaria e entrare a Campogalliano, sulla A22.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.