A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO REGGIO EMILIA-ALLACCIAMENTO A22 BRENNERO-MODENA VERSO BOLOGNA

Roma, 23 novembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra Reggio Emila e l’allacciamento A22 Brennero-Modena, verso Bologna, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 21:00 di giovedì 26 alle 5:00 di venerdì 27 novembre;

-dalle 22:00 di venerdì 27 alle 6:00 di sabato 28 novembre.

Contestualmente sarà chiusa l’area di parcheggio “Calvetro ovest”, situata nel suddetto tratto.

Non sarà raggiungibile il Ramo di allacciamento con la A22 del Brennero, in direzione Verona/Brennero.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

verso Bologna, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Reggio Emilia, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A1 alla stazione di Modena nord;

verso la A22, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Reggio Emilia, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A22 a Campogalliano.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.