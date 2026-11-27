A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO PONTECORVO-CEPRANO VERSO ROMA

Roma, 27 novembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra Pontecorvo e Ceprano, verso Roma, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 22:00 di lunedì 30 novembre alle 6:00 di martedì 1 dicembre;

-dalle 22:00 di giovedì 3 alle 6:00 di venerdì 4 dicembre.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pontecorvo, percorrere la SS6 Casilina e rientrare in A1 alla stazione di Ceprano, verso Roma.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.