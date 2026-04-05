A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO PIAN DEL VOGLIO-RIOVEGGIO VERSO BOLOGNA

Roma, 5 aprile 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, nelle due notti di mercoledì 8 e giovedì 9 aprile, con orario 21:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Pian del Voglio e Rioveggio, verso Bologna.

In alternativa si potrà percorrere la A1 Direttissima.

In alternativa all’uscita di Rioveggio, si potrà utilizzare la stazione di Badia, sulla A1 Direttissima.