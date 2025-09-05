A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO PIACENZA SUD-FIORENZUOLA VERSO BOLOGNA

Roma, 5 settembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nelle quattro notti consecutive di lunedì 8, martedì 9, mercoledì 10 e giovedì 11 settembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Piacenza sud e Fiorenzuola, verso Bologna.

Si precisa che la stazione di Piacenza sud sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni – Bologna e Milano. Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Arda ovest”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, si consiglia:

-per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Piacenza sud, percorrere la viabilità ordinaria: SS9 via Emilia, SP462R e rientrare in A1 alla stazione di Fiorenzuola;

-per la chiusura dell’entrata di Piacenza sud verso Bologna: Fiorenzuola, sulla stessa A1;

-per la chiusura dell’entrata di Piacenza sud verso Milano: Piacenza Ovest, sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, o a Basso Lodigiano, sulla stessa A1, per i soli veicoli leggeri.