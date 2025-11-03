A1 MILANO-NAPOLI. CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO PARMA-TERRE DI CANOSSA CAMPEGINE VERSO BOLOGNA

Roma, 3 novembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra Parma e Terre di Canossa Campegine, verso Bologna, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 21:00 di giovedì 6 alle 5:00 di venerdì 7 novembre;

-dalle 23:00 di venerdì 7 alle 6:00 di sabato 8 novembre.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Parma, percorrere la SS9 via Emilia verso Sant’Ilario d’Enza-Calerno, la SP111 e rientrare in A1 alla stazione di Terre di Canossa Campegine.

Si precisa che la stazione di Parma sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Milano.

In alternativa, si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:

-verso Bologna: Terre di Canossa Campegine;

-verso Milano: Fidenza. In ulteriore alternativa, entrare alla stazione di Parma ovest sulla A15 Parma-La Spezia e immettersi in A1 verso Milano.

L’area di servizio “San Martino ovest”, situata all’interno del suddetto tratto, sarà chiusa:

-dalle 20:00 di giovedì 6 alle 5:00 di venerdì 7 novembre;

-dalle 22:00 di venerdì 7 alle 6:00 di sabato 8 novembre.